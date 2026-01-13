В результате жёстких перебоев с электроэнергией в столице и области начали "сыпаться" цепочки поставок и продаж ключевых товаров - еды, топлива, лекарств.

"Страна" уже писала о сбое в работе некоторых сетей супермаркетов. В частности, закрытие части магазинов подтвердили в "Новусе" и "Сельпо". В "АТБ" заявили, что их магазины продолжают стабильно работать, но в реальности это не совсем так. Мы обнаружили, как минимум, один закрытый супермаркет на проспекте Ивасюка, 16-В (на Оболони), который во вторник, 13 января в 16.00 уже зиял темными окнами, хотя по графику должен работать до 22.00.

Основная причина, заставляющая ритейлеров закрываться, лежит на поверхности. При нынешнем уровне перебоев с электроэнергией магазинам фактически приходится весь день (12-14 часов) работать на генераторах. Это очень дорого, но проблема не только в деньгах. Техника попросту не выдерживает такого режима эксплуатации и начинает выходить из строя.

Если крупные сети уже не вытягивают работу в "полу-блэкауты", то что говорить о небольших торговых точках. Они уже в декабре, когда отключения света стали жестче, работали фактически в ноль. Но тогда ситуацию немного сглаживал высокий предновогодний спрос. Сейчас же совпали еще большие отключения электроэнергии и традиционный январский обвал продаж.

Кстати, в такой ситуации не только продуктовая розница, но и многие рестораны, развлекательные заведения, которые после очередной массированной атаки по Киевщине в ночь с 12 на 13 января стали массово закрываться.

На этом фоне население, особенно в пригороде, уже начинает думать о закупках впрок. Особенно люди волнуются о стратегической продукции - еде, топливе. На АЗС в Ирпене и Буче, где света может не быть до послезавтра, выстраиваются большие очереди на заправках - местные жители закупают топливо, чтобы обеспечить работу генераторов.

Между тем, бизнес, подсчитав убытки, снова начал переписывать ценники на товары и услуги.

Разбирались, как сейчас работает столичный бизнес, и что будет с ценами после очередного ужесточения по свету.

Генераторы не выдерживают

В Киеве и области после очередной массированной атаки РФ по энергосистеме еще больше ухудшилась ситуация с отоплением, светом и подачей воды.

При этом, если раньше в периоды "блэкаутов" бизнес просто переходит на генераторы, хоть и жаловался, что это очень невыгодно, то в этот раз многие попросту закрылись.

Первым люди заметили закрытие супермаркетов и небольших продуктовых магазинов, которое началось с пригородов, но затем дошло и до Киева.

Скажем, в Новых Петровцах в Вышгородском районе на несколько часов закрывался супермаркет "Новус", что его работники пояснили сбоями в работе генератора. На это время прекращали работу также аптека, магазин бытовой химии и торговая точка по продаже полуфабрикатов, которые арендуют площади в помещении "Новуса".

В разных районах пригорода и в самой столицы закрывались в общей сложности около двух десятков крупных супермаркетов.

В "Новусе" и "Сельпо" признали, что они останавливали работу магазинов из-за длительных отключений света. При этом в "АТБ" заявили, что все их супермаркеты работают в штатном режиме. Однако, вечером 13 января мы обнаружили закрытый в 18.00 магазин АТБ на столичной Оболони, на проспекте Ивасюка, 16-В. В это время света не было по всему микрорайону, включая жилые дома.

Работники "АТБ", с которыми мы пообщались, говорят, что еще раньше им спустили регламент работы генераторов - те можно было эксплуатировать без выключения не более 6 часов подряд. А затем нужно было останавливать и "давать отдохнуть", как минимум, час. Понятно, что в это время, если нет сетевого электричества, магазин попросту не может работать.

Но даже в декабре, когда уже начали отключать надолго (до 10 часов в сутки) таких периодов, когда нет света, и при этом нельзя включать генератор было не так много, поэтому перебоев в работе супермаркетов удавалось избежать.

Однако сейчас света тотально нет фактически весь рабочий день, и техника попросту не выдерживает, - пояснил работник супермаркета.

По словам владельца сети магазинов "Италмаркет" Юнуса Зайнитдинова, в декабре большинство его магазинов потратило на топливо для генераторов столько же или даже больше, чем на аренду помещения.

"Приходилось заливать дизеля на 1200 гривен в день, и эти затраты фактически съедали большую часть прибыли", - рассказал предприниматель.

Но декабрь - традиционно высокий сезон в продажах. В канун праздников обороты увеличиваются в 2-3 раза, поэтому, чтобы торговцы не говороли об убыточности работы на генераторах, магазины при этом они не закрывали.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

В январе в продажах - традиционный спад. Плюс в школах сейчас каникулы и многие семьи попросту уехали из Киева.

Поэтому, по словам владельца небольшого продуктового магазина в Вышгородском районе Киевской области, если в декабре его средний выторг составлял 30-35 тысяч гривен в день, то сейчас не дотягивает и до 20 тысяч.

"При этом генератору все равно, какая у меня касса. Его нужно заправлять, и не только. Моторесурс техники исчерпывается, нужно делать плановый техосмотр, а это тоже деньги. У многих генераторы просто ломаются, особенно с учетом морозов, и приходится покупать новые, а это, опять таки, вложения, которые непонятно как отбивать", - говорит предприниматель.

По его словам, при нынешних перебоях с электроэнергией дешевле в отдельные дни вообще не открываться.

"Понятно, что простоя взять и закрыться я не могу - есть помещение, на которое начисляется аренда, есть продукция, которую нужно как -то хранить и распродавать. Но реальность такова, что 1-2 дополнительных выходных, как это ни парадоксально звучит, экономят мне средства", - говорит бизнесмен.

Повышение цен уже не спасает

Отметим, что закрытия коснулись не только продуктовых магазинов.

Совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева рассказала нам, что они закрылись на неделю, поскольку в баре нет отопления (оно - полностью электрическое).

Кофейня oLavander в Димере Киевской области сообщила, что не работает "по техническим причинам", а о сроках возобновления работы уведомит дополнительно - пока неизвестно, когда это будет.

13 января не работал также киевский ресторан Linden.

В частных беседах рестораторы говорят, что посещаемость в последнее время и так упала из-за морозов, перебоев с отоплением и общего "ухудшения настроений". При этом работа на генераторах фактически весь день уже не покрывается доходами.

"Не получается работать даже в ноль, уходим в минуса", - сказал нам один из столичных рестораторов.

Многие заведения работают, но при этом предупредили о сокращении меню. К примеру, ресторан Евгения Клопотенко "100 лет тому вперед" выставил меню, которое готовит "без света", которое намного уже стандартного.

Так, при отсутствии электроэнергии можно заказать только паштет за 265 гривен, мясо утки и колбасу за 385 гривен, запеченный пастернак за 255 гривен, борщ, вареники и несколько салатов.

А, к примеру, фото-сервис "Foto v ramci" 13 января написал в своем Instagram: "Света почти нет. Это очень задерживает нашу работу, поэтому мы вынуждены увеличить сроки получения сканов и печати".

Сроки выполнения заказов также резко увеличили многие химчистки и прачечные. В частности, в химчистке Persona на Оболони вместо 3-5 дней чистку вещей проводят теперь до 14 дней, поясняя, что задержки связаны с отключениями света, а "стирать на генераторах затратно".

"Предприниматели считают экономику. С одной стороны, они закладывают дополнительные расходы на генераторы в цены на продукты, которые уже выросли, минимум, на 5-7%. С другой, нельзя повышать ценники бесконечно. Никто не купит буханку хлеба за несколько сотен гривен. Поэтому, параллельно с пересмотром цен бизнес начитает оптимизацию - попросту избавляется от "лишних" площадей и сотрудников. Это верный признак "схлопывания" экономики, и, если так пойдет дальше, ситуация может еще больше ухудшиться. К сожалению, фактически нет реакции властей на проблемы бизнеса, как это было, скажем, в первые месяцы после начала войны, когда сократили налоги и отменили проверки. Сейчас же, получается, налоговые гайки только закручивают, а условия для работы с каждым днем только ухудшаются. Не хочу никого пугать, но так мы и до хлеба по карточкам дойдем", - говорит глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Скупают хлеб и топливо для генераторов

К слову, что касается хлеба, то под вечер 13 января в местных пабликах уже появились фото пустых хлебных полок в супермаркетах - люди опасаются, что магазины перестанут работать из-за отключений света.

Как пояснил нам вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, "ситуация для пекарей сложная, но пока контролируемая".

"Киевские предприятия работают с постоянными переключениями на генераторы и скачками напряжения в городской сети. В области ситуация еще хуже, уже генераторы не выдерживают, есть остановки", - говорит Дученко. При этом он утверждает, что и в понедельник, и во вторник все заявки розницы выполнялись, и хлеб отгружался.

Отметим, что точечный дефицит хлеба связан, скорее, с настроем самой розницы. Продавцы не знают, не придется ли им закрываться "с колес", если света не будет слишком долго или произойдет сбой в работе генератора. Поэтому заказывают хлеб по минимуму, чтобы не было излишков.

Кстати, если ситуация с электроэнергией не стабилизируется, такая же ситуация может быть с целым списком скоропортящихся продуктов - молоком и молочными изделиями, колбасами, мясом, рыбой. Магазины станут брать таких товаров по минимуму, чтобы не допустить порчи. Полупустые полки в свою очередь, могут запустить панику среди людей, и заставить их закупаться продуктами впрок.

Подобный ажиотаж уже наблюдается на некоторых заправках, в частности, в пригороде. На отдельных АЗС Ирпеня и Бучи сегодня были очереди за топливом. Люди заправляли полные баки и закупали топливо в канистры ждя генераторов. На столичных заправках пока очередей нет. Сами поставщики топлива опровергают угрозу дефицита, утверждая, что за последние месяцы в страну импортировали рекордные объемы ресурса. Так, по данным главы компании "А-95" Сергея Куюна, только в ноябре завезли 700 тысяч тонн дизеля, что является самым высоким показателем за последние три года.

Впрочем, не исключено, что некоторые заправки попытаются заработать на ажиотаже и взвинтить ценники.