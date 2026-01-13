Депутат Верховной Рады Украины Богдан Кицак допустил, что из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением придётся эвакуировать жителей Киева.

Информацию, озвученную в ходе телемарафона, распространили политические телеграм-каналы.

По словам Кицака, в случае длительных отключений отопления сети целых жилых кварталов может разорвать морозом.

Жителям киевских Позняков, чат-бот ДТЭК написал, что экстренные отключения электричества продлятся до 7 утра 14 января.

Впрочем, и та, и другая дата не факт, что имеет отношение к реальности. Как заявили сегодня в Минэнерго, спрогнозировать, когда подача электроэнергии вернется в графики, пока невозможно из-за постоянных обстрелов.

Ранее из-за отсутствия электричества в столице остановились троллейбусы и трамваи, городские власти заменила их автобусами. На автобусных остановках Оболони образовались огромные очереди.

Киевляне массово скупают воду на фоне блэкаута и перебоев с водоснабжением, сообщают местные телеграм-каналы и соцсети, публикуя кадры с пустыми полками продуктовых рядов.

В Киеве и Киевской области местные жители массово закупают хлеб, опасаясь закрытия магазинов из-за отсутствия электричества.

Ранее некоторые сети супермаркетов из-за длительных отключений света закрыли часть своих магазинов в столице.

Напомним, сейчас электроснабжение в Киеве отключены у всех групп потребителей.

Война в Украине продолжается 1420-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 13 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в районе Волчанска под Харьковом, в Покровске и к северу от Мирнограда Донецкой области. Россияне также заявили о захвате села Новобойковское к югу от Запорожья, однако Украина этого не подтверждала.

