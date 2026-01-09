Офис омбудсмена Украины подтвердил системные нарушения прав более 500 украинских детей, эвакуированных в Турцию в начале войны.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Ранее СМИ сообщили о том, что на детей, эвакуированных в Турцию из Днепропетровской области в рамках проекта, продвигаемого женой президента Еленой Зеленской, оказывалось психологическое давление, а две девочки там забеременели.

"Еще в начале 2024 года непосредственно от детей, а также из других источников, в Офис омбудсмена поступала информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних", - заявил уполномоченный по правам человека.

После возвращения части детей в Украину его представители посетили семьи, а в марте был инициирован мониторинговый визит в Турцию.

По словам омбудсмена, показания детей выявили системное насилие и грубые нарушения безопасности.

"Эти дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших воспитанников в отношении младших", - говорится в отчете.

Среди зафиксированных фактов - изоляция детей, запрет общения с турецкими психологами, наказание лишением пищи и отсутствие контроля за их передвижением.

"Сопровождающие лица запрещали воспитанникам общаться с психологами турецкой стороны, чтобы дети не сообщили о нарушении их прав", - подчеркнул Лубинец.

Отмечается, что материалы уже переданы премьер-министру, ответственным министерствам и Офису генпрокурора.

Напомним, летом в Украину из Австрии вернули 52 украинских ребенка, эвакуированных из Кропивницкого в начале войны.

В декабре же Лубинец сообщал, что российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области.