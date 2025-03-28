Государственный департамент США сообщил, что ненадолго продлил финансирование программы по отслеживанию вывезенных в Россию украинских детей, которая ранее была заморожена.

Об этом сообщает Reuters.

"Финансирование предоставляется на короткий период, пока разработчики программы Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам", - заявил представитель Госдепа.

Программа под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета была приостановлена 25 января. Она помогла отследить тысячи украинских детей.

Украина сообщает, что более 19 500 детей были вывезены в Россию или на оккупированную Россией территорию во время войны без согласия их семей.

Россия заявляет, что эвакуирует их добровольно в целях безопасности. Также уже были прецеденты возвращения детей в Украину.

Напомним, USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения президента США Дональда Трампа начать аудит на 90 дней.

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