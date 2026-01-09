Надавней рекомендации мэра Киева Виталия Кличко покинуть город после удара РФ никто не поддерживал, решения об эвакуации киевлян Совет обороны города не принимал и не обсуждал это.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире передачи "Новини Live".

Поп утверждает, что тепло в дома киевлян начнёт возвращаться уже сегодня вечером, а в течение выходных отопление уже будет во всех домах.

В Киеве до конца дня планируют перейти на плановые графики отключений света, обещает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

При этом, ситуация с электроснабжением в столице остается самой сложной. По словам министра, на большей части правого берега Ки е ва свет уже подаётся по плановым графикам отключений. На левом берегу пока действуют аварийные отключения, однако восстановительные работы близятся к завершению.

При этом и на правобережной Оболони чат-боты сообщают, что экстренные отключения продолжаются.

Ранее мы публиковали видео, где президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам РФ по энергетике.

Напомним, по сведениям Кличко, прошлой ночью была самая большая атака на критическую инфраструктуру столицы Украины.