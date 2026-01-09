"Даже не обсуждали". Власти Киева не поддерживают эвакуацию горожан по совету Кличко. Видео
Надавней рекомендации мэра Киева Виталия Кличко покинуть город после удара РФ никто не поддерживал, решения об эвакуации киевлян Совет обороны города не принимал и не обсуждал это.
Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире передачи "Новини Live".
Поп утверждает, что тепло в дома киевлян начнёт возвращаться уже сегодня вечером, а в течение выходных отопление уже будет во всех домах.
В Киеве до конца дня планируют перейти на плановые графики отключений света, обещает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
При этом, ситуация с электроснабжением в столице остается самой сложной. По словам министра, на большей части правого берега Ки е ва свет уже подаётся по плановым графикам отключений. На левом берегу пока действуют аварийные отключения, однако восстановительные работы близятся к завершению.
При этом и на правобережной Оболони чат-боты сообщают, что экстренные отключения продолжаются.
Ранее мы публиковали видео, где президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам РФ по энергетике.
Напомним, по сведениям Кличко, прошлой ночью была самая большая атака на критическую инфраструктуру столицы Украины.