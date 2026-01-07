Власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 11 сёл в Днепропетровской области. Список
В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из Синельниковского района.
Об этом сообщает Васильковская сельская территориальная община на своей странице в Фейсбуке.
Согласно решению ОВА, Эвакуация будет проводится из 11 населённых пунктов:
-
Васылькивка
-
Бондареве
-
Веселый Кут
-
Вовчанське
-
Бунчужне
-
Дебальцеве
-
Лугове
-
Охотниче
-
Павливка
-
Переплавське
-
Пришиб.
Ранее в 44 населённых пунктах Запорожской и Днепропетровской областей начали принудительную эвакуацию семей с детьми.
Война в Украине продолжается 1414-й день. Мы следим за последними новостями среды, 7 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках Донецкой области: около трассы на Славянск со стороны Бахмута; также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил о продвижении россиян на Славянском направлении со стороны Лимана.
