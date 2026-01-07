В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из Синельниковского района.

Об этом сообщает Васильковская сельская территориальная община на своей странице в Фейсбуке.

Согласно решению ОВА, Эвакуация будет проводится из 11 населённых пунктов:

Васылькивка

Бондареве

Веселый Кут

Вовчанське

Бунчужне

Дебальцеве

Лугове

Охотниче

Павливка

Переплавське

Пришиб.

Ранее в 44 населённых пунктах Запорожской и Днепропетровской областей начали принудительную эвакуацию семей с детьми.

Война в Украине продолжается 1414-й день. Мы следим за последними новостями среды, 7 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках Донецкой области: около трассы на Славянск со стороны Бахмута; также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил о продвижении россиян на Славянском направлении со стороны Лимана.

