На Днепропетровщине идёт эвакуация. Фото – Фейсбук

В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из Синельниковского района.

Об этом сообщает Васильковская сельская территориальная община на своей странице в Фейсбуке.

Согласно решению ОВА, Эвакуация будет проводится из 11 населённых пунктов:

  • Васылькивка

  • Бондареве

  • Веселый Кут

  • Вовчанське

  • Бунчужне

  • Дебальцеве

  • Лугове

  • Охотниче

  • Павливка

  • Переплавське

  • Пришиб.Снимок сообщения в Фейсбуке - В Днепропетровской области началась эвакуация

Ранее в 44 населённых пунктах Запорожской и Днепропетровской областей начали принудительную эвакуацию семей с детьми.

Война в Украине продолжается 1414-й день. Мы следим за последними новостями среды, 7 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках Донецкой области: около трассы на Славянск со стороны Бахмута; также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил о продвижении россиян на Славянском направлении со стороны Лимана.

