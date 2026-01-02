Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 44 населённых пунктах Запорожской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в своём телеграм-канале.

По его данным, в Запорожской области речь идёт об эвакуации 651 ребёнка из 4 населённых пунктов двух общин, в Днепропетровской эвакуируют 2 463 ребёнка из 40 населенных пунктов пяти общин.

Напомним, принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Святогорске и восьми соседних посёлках.

Ранее в Харьковской области была расширена зона обязательной эвакуации семей с детьми.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.