В последние дни значительно возросло число людей, которые приняли решение выезжать из Славянска и Краматорска в Донецкой области.



Об этом "Стране" сообщили местные жители.



Люди назвали две причины.



Первая – приближение фронта и усиление обстрелов. Краматорск обстреливается особенно жестко и разрушительно – на него россияне наступают как с юга (константиновское направление), так и с юго-востока (со стороны Часова Яра). Славянск также подвергается все более частым обстрелам.



Вторая причина – неоправдавшиеся надежды на скорое завершения войны.



"До недавних пор часть жителей надеялась на то, что либо война завершится по линии фронта, либо Зеленский согласится без боя вывести войска из Донецкой области как того требуют Путин и Трамп. И в том, и в другом случае, Славянск и Краматорск могли бы избежать участи Бахмута и Авдеевки и не быть полностью разрушенными. Но люди читают новости и видят, что прорыва в переговорах пока нет, война продолжается, а фронт приближается. А потому многие сейчас принимают решение эвакуироваться, пока ещё не поздно", - сказал "Стране" один из жителей Славянска.

Напомним, на днях глава Донецкой ОВА Вадим Филашин сообщил об остановке движения пассажирских поездов до Славянска и Краматорска.

Также мы писали, что в августе руководство Донецкой области переехало из Краматорска в Днепр.