Движение пассажирских поездов до городов Славянска и Краматорска остановлено.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях.

По его словам, все поезда на этом направлении будут делать конечную остановку в Барвенково или Гусаровке Харьковской области, откуда жителей Славянска и Краматорска будут доставлять автобусы.

По словам Филашкина это временная мера.

Ранее под Краматорском дрон атаковал пассажирский состав.

Напомним, руководство Донецкой области переехало из Краматорска в Днепр.

Война в Украине идёт 1351-й день. Мы следим за последними новостями среды, 5 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась в Покровске и к югу от Мирнограда в Донецкой области. Также зафиксировано продвижение россиян в сторону Новопавловки Днепропетровской области и под Боровой в Харьковской области.

