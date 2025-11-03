Воспользоваться программе "УЗ-3000" и бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци" будет нельзя в пиковые сезоны, а только когда билеты не распродаются и вагоны полупустые.

Об этом написал в Фейсбуке советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, недавно ставший заместителем главы наблюдательного совета "Укрзализныци".

Так он ответил на критику инициативы "УЗ-3000", в рамках которой всем украинцам пообещали раздать бесплатные билеты на поезда.

"Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который нужно направить на программу "У3-3000". Без всяких новых расходов на эти бонусные места. Понятно, что во время каникул или праздников будет высокий спрос. Но мы и не предлагаем эти периоды. Предлагаем период низкой мобильности", - объяснил Лещенко.

Он добавил, что возможность использовать премиальные километры - это право, а не обязанность, и кто не захочет это делать, тот волен не участвовать в программе.

О критике последних социальных инициатив власти мы писали в отдельном материале.