В Украине продолжают критиковать президента Владимира Зеленского за его последние социальные инициативы ( "зимняя тысяча" и "3000 километров бесплатно"), обвиняя его в популизме и в необязательных расходах в условиях, когда денег не хватает на оборону и неизвестно поступит ли западная помощь в требуемых объемах.

"Денег на поднятие зарплат военным нет. Как покрывать будем дыру в полбюджета никто не знает. Будет ли программа новая по МВФ тоже пока вопрос. Но…. "зимняя б*** тысяча" (в прошлом году на 20 млрд потянула) на месте! Сильно. Потужно. Несокрушимо…. как войну с этим на истощение вести, хз", - пишет нардеп Железняк.

Также он раскритиковал инициативу о 3000 километров, которые украинцы смогут проехать по железной дороге бесплатно.

Железняк напомнил, что компания находится в тяжелейшем финансовом положении и из бюджета выделялись огромные деньги для его стабилизации.

"Во время бюджетного процесса Мининфраструктуры и депутаты профильного комитета кричат, что в УЗ беда и срочно нужны деньги хотя бы на функционирование. А 1 ноября Президент объявляет о бесплатной перевозке на 3000 тыс км для всех. Еще раз: для всех… без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население", - пишет Железняк.

К критике инициативы "бесплатных 3000 километров" присоединился глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко.

Он опубликовал фото, как заявляется, обеда раненного солдата ВСУ, который ему выдали в эвакуационном поезде на запорожском направлении.

"Коротко про новую социалистическую инициативу президента. Такой обед получил на днях раненый на Запорожском направлении боец в эвакуационном поезде. Не знаете, на каких пассажиров потратить средства – накормите раненых в эвакуационных поездах нормально. За*бали. Доклад закончил", - пишет Гудименко.

А блогер Анна Ковальчук напоминает, что украинский бюджет в значительной степени финансируется европейскими партнерами.

"Бесплатные 3000 км Укрзализницей на гражданина за счет бюджета, причем не факт, что нашего - это 10 потужностей из 10.

С другой стороны, с госдолгом всего в 8 триллионов гривен можем себе позволить!

Пожалуйста, я просто хочу увидеть лицо президента Дойчебана, когда он прочтет эту новость, ну пожалуйста, ну я что,

многого прошу? Жаль этого добряка. И на внешних доноров в моменте подписания украинской сметы тоже любопытно было бы взглянуть хоть одним глазком. Аграрии, которым вот буквально вчера подняли тарифы на зерновозы надеюсь по субботнему времени просто уже бухают и ещё пребывают в счастливом неведеньи. Кто, кто приложил к этой инициативе руку и другие части тела? Передайте ему ещё идеи: каждой женщине - по Тарасу Цымбалюку. И Гудвайн тоже неплохо бы бесплатным сделать, тыквенный суп уже под 500 гривен, ну куда", - пишет Анна Ковальчук и подытоживает: "живем не просто не в сказке, а в х@йне какой-то".

Ранее мы писали, что в свет вышла очередная жесткая статья против Владимира Зеленского.