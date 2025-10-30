Народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за смещение мэра Одессы Геннадия Труханова.

Заявления Гончаренко прозвучали с трибуны Верховной Рады.

Нардеп напомнил, что в Одессе на последних местных выборах в 2020 году кандидат от партии "Слуга народа" набрал 9%, а сама партия "Слуга народа" получила в горсовете 15%.

"Сегодня вся власть в Одессе, без выборов, без демократии, просто по решению Зеленского, передана его ставленникам. Это сегодня произошло с городом Одессой. Завтра это может произойти с Днепром, Львовом, Киевом, любым другим городом Украины", - заявил Гончаренко.

"Наш король Владимир Первый уже не знает, какие ещё полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭКа. Это ненормально, это не Европа. Это уничтожение Магдебургского права", - сказал нардеп.

Напомним, во вторник отстраненному с должности Труханову вручили подозрение в служебной халатности.

Почему экс-мэру Одессы вручили подозрение, мы разбирали в отдельном материале.