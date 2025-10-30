В Одессе заколачивают памятник русскому писателю Александру Пушкину на Приморском бульваре.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, публикуя кадры распиловки досок коммунальными работниками.

Работы выполняются после наступления сумерек.

Напомним, этот памятник Пушкину защищал мэр Геннадий Труханов, которого отстранили от должности после указа президента Владимира Зеленского о лишении главы горсовета гражданства.

Ранее мы анализировали, какие последствия будет иметь противостояние вокруг "деколонизации" в Одессе.

Также "Страна" поясняла, для чего "из Труханова делают нового Коломойского" или почему экс-мэру Одессы вручили подозрение.

Война в Украине идёт 1344-й день. Последние новости среды, 29 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги вторника, 28 октября. По данным Deep State, ВСУ продолжают продвигаться на добропольском выступе севернее Покровска в Донецкой области. Судя по карте обозревателя, этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово. В то же время украинские военные сообщают, что в самом Покровске противник в ближайшее время может в промзоне, что является ключевым районом для обороны города.

