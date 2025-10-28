Анализируем итоги 1343-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в районе Покровска, сообщает Deep State.

Во-первых, в районе села Зверево к юго-западу от города. Также выросла "серая зона" юго-восточнее - под Чунишино (по некоторым данным, в том числе с украинской стороны, село уже потеряно ВСУ).

Во-вторых, "серая зона" выросла к северу от Покровска, в районе Красного Лимана и Родинского. Ранее украинские военные и обозреватели писали о продвижении россиян в этом районе.

В самом Покровске россияне находятся на грани закрепления в ключевом районе города - промзоне, пишет украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, "контролируемых нами участков становится всё меньше". "Если противник закрепится в этом секторе — это будет настоящий п#дец. И сейчас мы уже стоим на грани того сценария... Любое проседание там может обернуться катастрофой", - пишет военный.

Он также спорит с теми, кто говорит, что ситуация там контролируется со стороны ВСУ.

"Что касается так называемой "стабилизации" на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину: враг давит, расшатывает позиции, и ситуация там далека от стабильной", - заявил "Мучной".

Напомним, Путин в воскресенье заявил об окружении ВСУ в районе Покровска, Зеленский это отрицает. При этом он признает сложность ситуации. Сегодня президент заявил, что на Покровское направление отправлены дополнительные силы. "Возле Покровска наращиваем группировку. Город – главная цель РФ на сегодня", - сказал Зеленский. Ранее украинские журналисты сообщали о переброске в Покровск спецназа ГУР.

Детальнее о ситуации в городе мы писали здесь.

ВСУ же, по данным Deep State, продолжают продвигаться cевернее Покровска - на Добропольском выступе. Судя по карте паблика, на сегодня этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово.

Украинские паблики вчера писали, что россияне провели крупный механизированный штурм, в ходе которого смогли высадить десант в районе Шахово и соседней с ним Владимировки. Сейчас идут бои с российскими подразделениями на этом участке.

Также армия РФ продвинулась к юго-востоку от Купянска, сообщает украинский паблик - в районе села Песчаное.

Отметим, что Путин в минувшее воскресенье заявлял об окружении не только Покровска, но и Купянска. Сообщалось, что "на Купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ".

Украина этого не подтверждала. При этом известно, что российские войска недавно значительно продвинулись в Купянске. По информации украинских пабликов, они, продвигаясь с севера, начинают штурм южной части города.

А на выходных российские паблики написали о захвате Куриловки - важного села под Купянском на левобережье реки Оскол. Они опубликовали видео с флагом, установленным, как утверждается, в этом населенном пункте.

Украина этого не подтверждала. Так же как не подтверждала официально и Россия. На карте Deep State Куриловка остается под контролем ВСУ. Как и Песчаное, о захвате которого недавно также заявили российские паблики.

Куриловка находится в окрестностях Купянска-Узлового, что к югу от самого Купянска. Если село потеряно, это ставит в опасное положение все украинские подразделения к востоку от Купянска.

Также, если россиянам удастся выйти на Купянск-Узловой, они фактически разрежут всю группировку ВСУ на левом берегу Оскола.

На выходных Украина атаковала Белгородское водохранилище и смогла повредить его дамбу. Это уже не первая атака на объект, но на этот раз плотина сильно пострадала. На объекте ввели чрезвычайную ситуацию, потому что вода начала уходить из хранилища и разливаться по соседним территориям.

"Поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов. В результате повреждений уровень воды в водохранилище снизился на один метр", - заявили российские чиновники.

Сейчас ведутся работы по засыпке подводящего канала к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного затвора.

Командующий украинскими Силами беспилотных систем Мадяр дал понять, что цель ударов - затопление позиций армии РФ.

Российские военные паблики уточняют, что ВСУ хотят вызвать разлив Северского Донца ниже по течению и затормозить тем самым продвижение армии РФ у реки в районе Волчанска. Мы уже писали, что там недавно активизировались российские войска.

В субботу Deep State сообщал, что россияне продвинулись в районе села Гатище под Волчанском. По данным ВСУ, россияне смогли создать в районе Волчанска "килл-зону", что способствует их продвижению в этом районе. Которое, видимо, и пытаются остановить ударами по дамбе.

Отопительный сезон и "20 часов без света"

Ночью РФ снова атаковала газовую инфраструктуру Украины в Полтавской области, сообщает "Нафтогаз".

Но, несмотря на нехватку газа, сегодня официально стартует отопительный сезон, заявил Зеленский. По его словам, Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт газа этой зимой, а ситуация со светом, по его убеждению, стабилизируется.

Отметим, что пока о запуске отопления объявляли только отдельные города и области. В Киеве такое объявление сделали только сегодня - Кличко пообещал, что с завтрашнего дня начнут запускать отопление в домах. На полный запуск потребуется неделя.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что именно с 1 ноября, согласно решению Кабмина, государство будет компенсировать компаниям разницу за оплату газа. А потому маловероятно, что они начнут подавать отопление раньше этой даты.

При этом продолжаются отключения света, вызванные недавними российскими обстрелами. Графики по Киеву и другим регионам действовали и сегодня. И прогнозы пока таковы, что ситуация будет лишь хуже.

Так, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой света может не быть и по 20 часов в сутки.

"Как это было в прошлом году: некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света — это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой, а если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки", - заявил Корольчук.

По его мнению, за зиму возможно "пару таких недель". В остальное время, как он считает, света не будет до 12 часов в сутки.

Отметим, что отключения до 20 часов ранее допускал и другой эксперт - Олег Попенко. Подробнее об этом мы писали здесь.

Будет ли ужесточение мобилизации

Продолжаются скандалы с мобилизацией в Украине.

В конце прошлой недели стало известно, что принудительно мобилизованный мужчина после дня в ТЦК оказался в коме с разбитым черепом. Затем он умер, сообщила журналистка Дарина Трунова. Погибшим оказался сын ее знакомых Роман Сопин.

По словам Труновой, после бусификации мужчина прошел медкомиссию, от службы не отказывался, но за одну ночь в ТЦК оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ему срочно сделали трепанацию черепа, но парень не выжил.

После разглашения этой истории полиция открыла уголовное дело, также историей занялось ГБР, которое расследует преступления госслужащих. В Подольском ТЦК столицы также прокомментировали инцидент. Там заявили, что парень "упал", ударившись головой.

Полиция после этого опубликовала выводы экспертизы, согласно которым Сопин умер после черепно-мозговой травмы (не уточняя, как он ее получил). А журналистка Трунова сегодня опубликовала документы, по которым парень умер в результате "травмы тупым предметом".

При этом журналистка, которая сейчас возмущается тем, что случилось, накануне призывала украинцев не верить "мифам" о военкоматах и мобилизовываться.

"А теперь ирония судьбы. На прошлой неделе я записывала спикера территориального центра комплектования Киевской области и пыталась призвать людей не верить в мифы о ТЦК. Но действительно есть порядочные люди, а есть те, кто нарушает закон", - написала Трунова уже после смерти Романа Сопина.

В комментариях с ней не согласились другие журналисты.

"Это не "ирония судьбы", это ваше нежелание видеть реальность. Пока эта реальность не прилетит в виде смерти близкого человека", - написал известный телеведущий Дмитрий Гнап.

При этом в последнее время в Украине раздается все больше требований ужесточить мобилизацию еще сильнее. Глава Союза резервистов Тимочко заявил, что нужно активнее мобилизовывать женщин, а командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол сказал, что без "бусификации" украинской армии придется бежать в Карпаты.

В этой связи бывший советник Банковой Арестович заявил, что, если не наступит мир и фронт начнет "трещать", Украина пойдет на ужесточение мобилизации.

"Есть ещё потенциал (для мобилизации - Ред.). Во-первых, снижение мобилизационного возраста. Второе — призыв женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые. Третье — ужесточение [методов] мобилизации", - сказал он.

Последнее может происходить "вплоть до оцепления одного района и сплошного его прочёсывания. А в случае необходимости — с заходом в квартиру". При этом, по мнению Арестовича, могут начаться "локальные бунты", но если на Западе не будут возражать против ужесточения мобилизации, "то все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом".

"Когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада вполне с криком, шумом, гамом, спорами, но проголосует за это", - сказал он.

Будет ли ужесточение мобилизации? На это повлияют два ключевых фактора.

Во-первых, внешний. Здесь все зависит от того, сработает ли в итоге дипломатия и получится ли закончить войну и перейти в стадию переговоров. А если нет - сумеет ли Запад обеспечить Украине надлежащее финансирование и поставки вооружений для продолжения войны еще как минимум на следующий год.

Для украинской власти последний пункт - по деньгам и оружию - ключевой, поскольку на остановку войны по линии фронта Зеленский согласился только из-за жесткого давления Трампа, и в целом Банковой такой сценарий не слишком нравится. Как мы уже писали, основной расчет Киева на то, что РФ от остановки по линии фронта откажется сама и можно будет под это требовать усиления помощи Украине и санкционного давления на Россию (что, собственно, и происходит).

Очевидно, что если война продлевается, а нынешние переговорные усилия терпят окончательное фиаско, то это потребует притока новых солдат в ВСУ. Но, скорее всего, на ужесточение мобилизационных мер Зеленский пойдет, лишь попытавшись выбить под это с Запада кратное усиление всех видов помощи. В противном случае украинская власть рискует получить взрыв негатива в обществе, который ничем нельзя будет компенсировать.

Да и просто для увеличения численности армии (не говоря уже о повышении заработных плат военных, о чем в последнее время говорит власть) также нужно больше денег. Которые, кроме как от Европы, получить не от кого.

Напомним, ранее президент уже объяснял нежелание снижать мобилизационный возраст недостаточной помощью со стороны союзников. А просьбы бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного об увеличении численности армии и об ужесточении мобилизации парировал тем, что на это нет денег в бюджете.

Но получится ли у Киева стребовать у союзников больше денег и оружия "под мобилизацию" - неясно, поскольку Европа пока что не может решить ключевой финансовый вопрос - "репарационного кредита" Украине. В ЕС обещают что-то придумать ближе к концу года - вероятно, до тех пор будет подвешен и вопрос усиления мобилизации.

Если, конечно, не вмешается второй фактор - ускорение продвижения россиян на фронте.

Армия РФ, как мы уже писали, довольно близко подошла к захвату Покровска и Купянска. А также относительно быстро движется с востока на Днепропетровскую и Запорожскую области - угрожая заходом в тыл украинской линии обороны на южном фронте и далее в направлении Днепра и Запорожья - ключевых логистических и военно-промышленных центров. Потенциально это куда более опасное направление для Украины, чем тот же Покровск и другие осаждаемые города. И, если ситуация там будет и дальше ухудшаться, мобилизацию могут резко усилить. В первую очередь - снизив призывной возраст. Причем вне зависимости от того, выделит ли Европа на это деньги или нет. В том числе и за счет девальвации гривны.

Жизнь у линии фронта

На выходных большой резонанс вызвал написанный в Facebook текст украинского военного Дмитрия Демшина, который описал фазы жизни в украинском городе по мере приближения к нему линии фронта.

Первая фаза - когда фронт приближается на расстояние 50-70 километров до города.

Тогда в город заезжают тыловые подразделения, жизнь в городе начинает бить ключом, резко увеличивается прибыль бизнеса и его активность.

"Это период расцвета экономики города, столько денег в большинстве случаев (если это не Харьков) эти города не видели никогда. Хозяйственные магазины, магазины автозапчастей, СТО, продуктовые, кафе, пиццерии, суши-бары, парикмахерские, отделения Новой Почты – все они будут появляться как грибы после дождя. Если в городе нет большого ритейла, то параллельно будут расти цены, почти на все, если есть АТБ или Варус, то цены будут держаться, но только до момента, когда фронт не подойдет ближе, где-то на расстояние 35-40 км", - говорит Демшин.

Фаза вторая - фронт подошел на расстояние 35-40 км.

На этой фазе тыловые подразделения отойдут дальше в тыл, а на их место придут уже боевые.

"Вместе с тыловиками уедет и ритейл, и весь рынок останется местным. Вот тогда все действительно охр@невают с заработков. Чувак, владелец двух небольших магазов в прифронтовых деревнях, за три месяца пересел из Geely MK, на TLC 100, правда он продукты в магазины с РЭБом возил, но в его случае это скорее о предпоследней стадии. Боевые подразделения по прибытию сразу начнут налаживать свой быт, а так как большинство из них заселятся в руины, то затраты на приведение их в жилое состояние будут космические, в крупные строительные магазины товар будут завозить фурами, по несколько раз в неделю.

Конечно, по городу будет прилетать, в основном по промзоне, и по лесам и посадкам вокруг города, правда иногда будут прилеты и по самому городу, но это не очень повлияет на местных", - пишет Демшин.

На этой фазе также растет и коррупция, так как из-за притока денег в бюджет местная власть начинает пилить деньги, которые тратятся на новую дорожную разметку, клумбы, ремонт разрушенных школ, в которые никто не ходит и т.д.

Фаза третья - фронт подходит на 15-20 километров к городу.

Там становится опасно жить, количество прилетов кратно увеличивается, а FPV-дроны часто появляются на улицах.

"Жители почти все уезжают. Из местных тут остаются только несколько сот пенсионеров, несколько сот ждунов и несколько сот сумасшедших, которые считают, что им некуда ехать. Военных становится меньше, потому что они отодвинули свои базы на километров 10. Со временем исчезают последние островки цивилизации вроде магазинов", - пишет военный.

Фаза четвертая - до линии фронта остается 5-10 км.

"Город постепенно уничтожается ударами КАБов, РСЗО, ракет и артиллерии. Оставшихся жителей вывозят волонтеры или полиция", - пишет военный.

Фаза пятая - в город проникают группы россиян, начинаются уличные бои.

"Со временем в город проникают группы противника и пытаются найти укрытие. И тогда начинается наша очередь сносить все уцелевшие дома и сараи, погреба и подвалы. Иногда фронт в условиях города сдвигается по несколько раз то в одну, то в другую сторону, прибавляя разрушений", - пишет военный.

Фаза шестая - ВСУ уходят из города, он переходит под контроль россиян.

"В руинах города противник пытается создать логистический центр для накопления личного состава и ресурсов для дальнейших штурмов. И тогда уже мы сносим город КАБами, артой, РСЗО и ракетами", - рассказывает Демшин.

Фаза седьмая - фронт за несколько месяцев-полгода откатывается дальше и город становится относительно безопасной зоной.

Но в нем к тому времени уже нет пригодных для жилья домов, нет инфраструктуры, нет дорог, электричества, водо- и газоснабжения.

"Единственное, что можно делать в этих городах, это собирать металлолом, но это очень рискованное занятие, потому что внезапно этот лом может взорваться прямо в руках, и хорошо если только руки оторвет, а может и полквартала вокруг", - говорит Демшин.