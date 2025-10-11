Украинский институт нацпамяти опубликовал "Список лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики". И которых, по этой логике, нужно вычеркивать из украинской топонимики. Список охватывает период до 1917 года.

По деятелям советского времени предполагается составить отдельный список.

Помимо политических и военных деятелей Российской империи (а также российских царей и императоров), туда вошли также всемирно известные русские писатели, поэты и кампозиторы. И некоторые уроженцы Украины.

В частности, в список попали писатели Иван Бунин (Нобелевский лауреат по литературе), Иван Тургенев, Константин Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский, драматург Александр Грибоедов, поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин.

В списке также известные российские мореплаватели - Дежнев (открыл Берингов пролив между Евразией и Америкой) и один из первооткрывателей Антарктиды Беллинсгаузен.

Попали под запрет композиторы Модест Мусоргский и Михаил Глинка, а также художник Василий Суриков. Мусоргского "отменили" из-за оперы "Борис Годунов" авторства Пушкина (имя Годунова тоже внесли в список, как и Пушкина).

Основная претензия к перечисленны - "глорификация Российской империи".

Также в "запретный" список внесли декабристов (включая руководителя базировавшегося в Украине Южного общества Пестеля), устроивших бунт против царя Николая Первого (сам этот царь тоже попал под запрет). Туда же попал и уроженец Полтавы фельдмаршал Иван Паскевич, за то что был "царским сатрапом". Также в списке и российский полководец, грузинский князь Багратион.

Попал в список и руководитель восстания 1905 года на Черноморском флоте против царя Петр Шмидт (более известный населению бывшего Союза как "лейтенант Шмидт" из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова).

При этом Институт нацпамяти опубликовал и другой список - лиц и событий времен Российской империи, которые являются исключением и "отмене" не подлежат.

Туда вошли писатели Николай Гоголь, Антон Чехов и Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Александр Врубель и Карл Брюллов и другие деятели.

Основной критерий внесения в "разрешительный" список - роль в развитии украинской культуры, связь с Украиной или оппозиционность властям Российской империи - как в случае с еще одним участником списка - Александром Герценом. Хотя, отметим, что декабристам, социал-демократу Плеханову, анархисту Бакунину и лейтенанту Шмидту оппозиционность не помогла избежать включения в список.

Интересно, что такие писатели как Толстой и Достоевский - наиболее известные в мире представители русской литературы - вообще не попали ни в один из списков.

Возможно, составители не решились занести их в "имперский список", опасаясь негативной реакции в мире, а в "разрешительный" список вносить не захотели, чтоб не "легализовать" их в Украине.

Впрочем, Институт нацпамяти обещает, что список "имперских деятелей" будет постоянно дополняться.