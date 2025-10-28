Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересуют детали истории с якобы наличием российских паспортов у бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, а лишение гражданства он утверждал, исходя из информации СБУ и Госпогранслужбы.

Об этом президент сообщил во время встречи с журналистами вчера, 27 октября.

По его словам, оснований для лишения Труханова гражданства Украины достаточно.

"СБУ имеет достаточно доказательств того, что у Труханова есть гражданство РФ. Есть дополнительная информация из реестров от пограничной службы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает – меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят "да". На основании этих фактов и других документов может быть принято решение", - заявил президент.

Он подчеркнул, что решение принято в рамках закона и справедливо, поскольку вопрос безопасности в Одессе имеет крайне важное значение.



"Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг. Никто не знает, чего ожидать от россиян и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что те, кто управляет городом, точно его защитят. Именно такой выбор был у меня с соответствующей кандидатурой", - добавил Зеленский.

Напомним, журналисты выяснили, что опубликованные СБУ скрины российского паспорта Труханова - это подделка. При этом они утверждают, что российские паспорта Труханов действительно имел.

Подробнее о ситуации с бывшим мэром Одессы мы рассказывали в отдельном материале.