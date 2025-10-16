Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства Украины, готовят новое подозрение. Оно касается преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники.

По этой причине временно будет отложена квалификация по статье о государственной измене, как менее обоснованная.

Ранее мы писали, что бывший градоначальник Одессы Труханов уже освободил кабинет мэра и вывез оттуда все вещи.

Труханов также заявлял, что все равно продолжает считать себя мэром Одессы. Однако в городе уже назначен новый глава администрации и и.о. мэра.

На идею выезда в Россию через обмен пленными Труханов категорически отказался, заявив, что его "убьют, как только туда выкинут".

Подробнее о переделе власти в Одессе мы писали в отдельном материале.

