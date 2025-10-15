Мэр Одессы Геннадий Труханов категорически отверг идею уехать в Россию через обмен пленными.

Об этом одесский градоначальник заявил в комментарии "Радио Свобода".

На вопрос о возможном выезде в Россию Труханов подчеркнул, что для этой процедуры у него нет российского гражданства, а на территории РФ он опасается за собственную безопасность.

"Вы говорите на обмен, на какой обмен? Да меня убьют, как только меня туда выкинут. Потому что то, что я делаю против них, как им противодействую, я же не буду вам в эфире сейчас рассказывать. Но эти факты есть. Это наш враг и мой враг. Каждый день мы хороним людей", - сказал мэр Одессы.

Напомним, Труханов заявил, что что будет продолжать работать до тех пор, пока его не отстранит горсовет. В то же время мэр Одессы сомневается, что в горсовете хватит голосов, чтобы отправить его в отставку.

Ранее Труханов сообщил, что намерен обжаловать лишение гражданства и остаться в Украине несмотря на указ президента.

Мы анализировали в отдельном материале, что означает лишение мэра Одессы украинского гражданства.