После лишения украинского гражданства одесского мэра Геннадия Труханова и создания городской военной администрации во главе с Сергеем Лысаком Одессу передали в управление СБУ.

Такое мнение высказал в Фейсбуке близкий к НАБУ журналист Юрий Николов.

"Украинские чиновники подставили Украину из-за желания отдать Одессу в управление погонам, чтобы центральная мафия победила местную. И похоже, одесситам придется снова пережить чекистское управление. После кавалерийской атаки на Труханова погоны получат контроль над городом через ВГА, подконтрольную СБУ (Лысак - выходец из СБУ - Ред.). О намеках на справедливость в судах или давлении на выборную власть вообще придется забыть. Однозначно плохой результат для Украины – это когда реального злодея не смогли посадить в тюрьму по закону и праву, и поэтому е@нули через одно место. Общественная поддержка наказания черта легитимизировала этот модус. Поэтому дальше могут е@нуть по гражданству или санкциям кого-то менее контроверсионного, чем Труханов. А в следующей итерации – вообще кого угодно. Потому что кто против, людям же нравится. А если кому не нравится – тот следующий. М - Малороссия", - написал Николов.

