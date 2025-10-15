Геннадий Труханов, которого вчера Владимир Зеленский лишил своим указом украинского гражданства, считает себя действующим мэром Одессы.

Об этом он заявил на брифинге украинским журналистам.

"Я сегодня остаюсь мэром города... Пока на сессии депутатами не будет принята эта информация, я буду продолжать оставаться мэром города и выполнять свои обязанности. Сегодня будет заседание, где мы будем решать очень важные вопросы подготовки к зимнему периоду", - сообщил Труханов.

По его словам, сейчас его адвокаты пишут запросы, пытаясь получить указ о лишении его гражданства. Затем они планируют обратиться в суд по поводу законности указа, а также в международные, правозащитные организации и к властям зарубежных стран, в частности, США.

Труханов снова назвал фейковыми документы СБУ о якобы наличии у него российского паспорта. По его мнению, президента "ввели в заблуждение". Он предположил, что эта ошибка могла возникнуть из-за неточностей в определении даты его службы в российской армии. По словам Труханова, с нее он уволился 15 января 1992 года, тогда как закон, который позволял военным на территории РФ автоматически получать гражданство, вступил в силу 6 февраля.

"Поэтому у них мнение, что я приобрел гражданство по закону. То есть я был на территории, но я должен был обратиться. Поэтому я отвечаю, я не обращался, никаких заявлений не делал для того, чтобы получить гражданство РФ... А если я с этим паспортом, который нарисовали, вам скажет любой специалист, пришел на любую границу и показал паспорт, он бы не прошел проверки", - отметил Труханов.

Он добавил, что попросит США затребовать у РФ данные о наличии или отсутствии у него российского гражданства.

"Хочу обратиться в том числе к Соединенным Штатам, если найду там адвокатов, чтобы они запросили, потому что у нас нет дипломатических отношений с РФ. Но они имеют дипломатические отношения, чтобы они по своей системе запросили ответ в РФ, официальный ответ, есть ли у меня российское гражданство", - сказал мэр Одессы.

Почему у Труханова забрали гражданство и кто вместо него возглавит город, мы разбирали в отдельном материале.