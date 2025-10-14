Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о подготовке Офисом президента решения о лишении его украинского гражданства на основании наличия у него гражданства российского, что сам градоначальник отрицает. Такие обвинения против Труханова выдвигались не раз, но никаких правовых последствий для городского главы это не имело.

Но сейчас, похоже, ситуация для него действительно серьезная, раз он сам об этом публично решил заявить.

В случае лишения гражданства Труханов вынужден будет уйти с должности мэра Одессы.

Источники "Страны" подтверждают, что такой сценарий действительно рассматривается Владимиром Зеленским и его ближайшем окружением.

Тучи над Трухановым начали сгущаться уже давно. Еще во времена Петра Порошенко против мэра были возбуждены уголовные дела со стороны НАБУ. В политических кругах тогда бытовала версия, что убрать Труханова с поста мэра настоятельно рекомендуют американцы, которые подозревают его в связях с организованной преступностью.

Однако Труханов сумел наладить тесный контакт с Порошенко и на своем посту удержался.

После прихода к власти Зеленского некоторое время его отношения с мэром Одессы были довольно напряженные, однако резкое падение рейтинга "Слуги народа" заставило Банковую накануне местных выборов 2020 года сделать ставку на Труханова и его партию "Доверяй делам" в противостоянии с набиравшей силу ОПЗЖ.

Труханов сумел сохранить пост мэра на выборах, хотя его отношения с Банковой были непростые, как и у мэров других крупных городов: Офис президента был настроен полностью подмять под себя довольно большие денежные потоки, которые шли через местные бюджеты.

Впрочем, умение договариваться с любой властью у Труханова всегда было на высоком уровне, поэтому убрать его оказалось не так просто. Он установил многоуровневые коммуникации с Киевом. С одной стороны, договаривался с влиятельным заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, куратором "большой стройки" (и несколько близких к Труханову компаний получили крупные подряды на строительство дорог). С другой стороны, установил коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком через одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, которого, как считалось, Банковая тогда поставила "смотрящим" за Одессой.

Затем началась полномасштабная война, и Труханов стал позиционировать себя как ключевой элемент стабильности украинской власти в Одессе, где до войны были сильны пророссийские настроения. На время его оставили в покое, но в 2023 году над ним вновь сгустились тучи.

В начале мая 2023 года по одному из коррупционных дел его отправили под стражу. И хотя вскоре он вышел под залог, сигнал был вполне отчетливый. Еще ранее уголовное дело было заведено и на упомянутого выше Кауфмана. Причем фигурантами по этому делу проходили заместители Труханова.

Также к тому времени был отправлен в отставку Кирилл Тимошенко.

Однако, как писала "Страна", тогда Труханов смог удержаться на своем посту благодаря заступничеству начальника ГУР Кирилла Буданова.

Но вскоре у мэра появилась новая проблема. Имя у этой проблемы было Олег, а фамилия Кипер.

Бывший прокурор Киева Олег Кипер был назначен главой Одесской ОВА в конце мая 2023 года. В отличие от прежних руководителей Одесской обладминистрации он имел широкие политические амбиции (поговаривали, что он сам был не прочь стать мэром Одессы), которые подкреплялись близостью к влиятельному главе Офиса президента Ермаку.

И ситуация для Труханова начала постепенно усложнятся. Тем более что Банковая в целом взяла курс на подчинение себе местного самоуправления.

В публичную плоскость конфликт между главой ОВА и мэром вышел на фоне истории с переименованием улиц и сносом памятников. Кипер продвигал тему тотального искоренения "имперского наследия", против чего были многие одесситы. И Труханов тоже выступил против. В ответ люди Кипера подняли тему российского гражданства Труханова.

С тех пор противостояние нарастало. И к настоящему времени положение Труханова заметно ухудшилось.

Во-первых, упало влияние на президента Кирилла Буданова. Более того, на фоне слухов о его политических амбициях в ОП его стали воспринимать не столько как соратника, сколько как конкурента. Соответственно, это отражается и на тех фигурах, которых Буданов внутри системы власти поддерживал, в том числе на Труханове.

Во-вторых, параллельно был запущен слух о сближении Труханова с Валерием Залужным - самым опасным потенциальным конкурентом Зеленского на выборах президента.

Противники Труханова начали продвигать на Банковой тему политической угрозы со стороны Труханова, которую нужно срочно нейтрализовать, устранив его с поста мэра. Самый простой способ - лишить его гражданства. Тем более что эта схема уже была неоднократно опробована на других политиках.

В случае, если Зеленский подпишет указ, то, по одному сценарию, и.о. мэра станет секретарь горсовета, представитель "слуг народа" Игорь Коваль. По второму будет создана городская военная администрация во главе с замом Кипера Алексеем Химченко.

Впрочем, по данным "Страны", Зеленский пока взял некоторую паузу.

Есть опасения, что резкая отставка мэра может дестабилизировать работу коммунальных предприятий города накануне сложнейшей зимы и вызвать рост нелояльности местного населения к центральной власти (притом что настроения в городе и без того неоднозначные).

Но и лоббистские усилия, направленные против Труханова, сейчас чрезвычайно мощные. Характерный показатель этого - появившаяся вчера вечером петиция с требованием лишить мэра гражданства. Уже к утру сегодня она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Какое решение примет Зеленский, будет понятно уже в ближайшее время.

Подробности о ситуации в Одессе читайте в статье "Страны".

Паспорт вернулся

Тема российского гражданства у мэра Одессы снова оказалась в центре внимания после заявления самого городского главы, опубликованного на его страницах в соцсетях в воскресенье, 12 октября.

Труханов заявил, что комиссия при президенте планирует уже в понедельник рассмотреть вопрос о прекращении его гражданства Украины, так как у мэра якобы еще есть российский паспорт. Городской голова по-прежнему настаивает, что гражданства РФ у него нет, что, дескать, уже не раз подтверждалось проверками. Документы на его имя, уже не раз опубликованные, - "недействительные, фальшивые".

Сейчас мэр также говорит о появлении неких новых "доказательств", что он называет очередной "провокацией": "Я не знаю, кому это выгодно, могу лишь предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: проведите правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно изучить документы и установить правду".

Понедельник, однако, прошел, но указ о лишении гражданства подписан так и не был.

Правда, с утра одесское издание "Думская" сообщило, что специальная комиссия при президенте Украины, которая рассматривает вопросы гражданства, уже приняла решение о лишении украинского гражданства мэра Одессы. И теперь дело лишь за подписью Зеленского.

Однако позже "Зеркало недели" эту информацию опровергло, заявив, что подобных решений пока не принималось.

Источник "Страны" в окружении Труханова говорит, что решение все-таки было готово с утра понедельника, но его пока придержали.

Вообще-то еще с момента появления первых слухов о гражданстве РФ у Труханова и в одесской политтусовке, и в Киеве их воспринимали как инструмент, с помощью которого можно сделать мэра сговорчивее в каких-то непубличных вопросах. Судя по всему, Труханов и без этого был готов договариваться с любой властью в Киеве - это у него получалось, и когда на Банковой был Петр Порошенко, и до последнего момента, с Зеленским.

Впрочем, надо полагать, "аргументами" на этих переговорах были и несколько уголовных дел, где он фигурирует в том числе в качестве обвиняемого. По одному из них Труханов был даже отправлен в Киевский СИЗО, откуда, впрочем, скоро вышел. При этом электорат относился к теме второго гражданства у Труханова спокойно: он выигрывал выборы городского главы на фоне этих слухов в 2014, 2015 и 2020 годах.

Дождь и эмоции президента

Что же изменилось в отношениях Труханова и Банковой и почему козырную карту гражданства неожиданно пустили в ход?

Тут надо сказать, что Одесса в последнее время была на слуху. И не только потому что по ней продолжает наносить удары РФ. 30 сентября город накрыло сильнейшим ливнем. Хозяйству города и области стихия нанесла серьезный урон, но страшнее всего, что погибли 10 человек, в том числе семья из пяти человек.

Президент Зеленский поручил вице-премьер-министру развития общин и территорий Алексею Кулебе разобраться на месте в обстоятельствах, приведших к настолько тяжелым последствиям.

"При Одесской областной военной администрации [была] создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии. Нам нужно выяснить, почему в городе система оповещения не сработала должным образом. Люди не получили четкой информации о рисках, школы не перешли на дистанционный режим, не было введено достаточных ограничений на передвижение по городу. Все это вопросы безопасности и жизни людей", - сообщил Кулеба в своем Telegram-канале.

Одновременно в Одесской областной прокуратуре заявили, что с ее стороны уже начата проверка должностных лиц и подразделений Одесского горсовета, ответственных за дренажно-ливневую систему в городе.

Как сообщил сам Зеленский, вице-премьер Кулеба доложил ему об итогах поездки в Одессу 6 октября. А 10-го числа президент, отвечая на вопрос по поводу стихийного бедствия в Одессе, заявил следующее: "Что делать с Одессой?! Наш город… Что делать с тем, что произошло?! Сколько людей погибло! Сколько людей просто утонуло из-за этой воды, из-за того, что случилось! Что с этим делать?! Как к этому относиться?! Кто в этом виноват?! Мы… Я просто хочу вам сказать, что все нужно делать последовательно и, скажем так, справедливо. С вопросом по Одессе мы тоже разберемся".

Прямой связи с последующим заявлением Труханова о "провокации с гражданством" не видно. И собеседники, в том числе в окружении мэра, не назвали стихийное бедствие непосредственной причиной появления проблем у городского головы. Но, судя по эмоциональности комментария Зеленского, бесследно для Труханова "большая вода" не прошла.

"Аномальный дождь, похоже, стал катализатором, но в Одессе еще в августе обратили внимание на приказ Минразвития общин и территорий, которым город среди других населенных пунктов области отнесли к территориям, где ведутся боевые действия. А значит, в них могут создавать военные администрации. Именно тогда разговоры о создании таковой в Одессе снова оживились", - комментирует глава одесского отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко "Стране".

Однако, согласно закону о местном самоуправлении, прекращение гражданства городского головы и в этой связи его увольнение не означает автоматического появления военной администрации (ГВА) в Одессе. Полномочия принимает секретарь горсовета, который руководит городом до избрания нового мэра. В данный момент пост секретаря занимает "слуга народа" Игорь Коваль.

ГВА - это второй возможный вариант, при котором Одессой будут фактически управлять из Киева.



Глава Одесской ОВА Олег Кипер (крайний слева) вместе с вице-премьером Алексеем Кулебой (в центре) осматривают урон, нанесенный стихией в Одессе. Фото: facebook.com/oda.odesa

Кипер, Буданов, Залужный

Теперь подробнее о версиях обострения конфликта, которых в Одессе, как всегда, много.

Первая: глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, который конкурирует с Трухановым за влияние на стратегически важную Одессу, смог наконец-то дожать вопрос с мэром на уровне Киева.

"Одним из двигателей в этом вопросе (негативных последствий для Труханова - Ред.) мог быть Кипер. И если Труханова уберут, значит, тот съел его", - размышляет один из одесских парламентариев.

Народный депутат, с которым говорила "Страна", склоняется к тому, что в этот раз Киев тоже предпочтет поставить своего человека.

"Сомневаюсь, что это будет секретарь горсовета Коваль. Он уже не такой лояльный, как раньше: за время работы в горсовете "оброс ракушками". Будет какой-то "варяг", - говорит парламентарий.

Коваль отказался комментировать ситуацию вокруг Труханова одесскому изданию "Думская".

"Сейчас очень много слухов, не подтвержденных официально, поэтому комментировать их я не стану. Давайте следовать букве закона. Сегодня я выполняю функционал секретаря городского совета, а что будет дальше, жизнь покажет", - заявил он.

По другой версии, давления одного Кипера на ситуацию с Трухановым было мало. Но его добавили отношения мэра с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, который уже давно вступил в политическую конкуренцию с ОП, и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, считающимся на Банковой потенциально главным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах.

"Связка с Будановым - открытая, плотная, с Залужным - негласная", - говорит источник среди влиятельных депутатов одесского облсовета.

По его мнению, у любого киевского назначенца проблем с одесским горсоветом не будет.

"Как только станет понятен исход с Трухановым, фракция "Доверяй делам" (партия одесского мэра - Ред.) начнет разбегаться. Я думаю, останутся с Трухановым 5-6 человек из почти двух десятков. В совете быстро сформируется большинство, ориентированное на нового руководителя города. Коваль будет выполнять чисто техническую роль", - прогнозирует собеседник.

Влиятельный источник, близкий к Труханову, настаивает на еще одной версии.

"Информация о подготовке документов о мэре началась еще в апреле. Это игра на уровне Киева. Кирилл Тимошенко тут противостоит Ермаку. Если дойдет дело все же до снятия Труханова, то ожидается введение военной администрации. На сегодняшний день обсуждается кандидатура Алексея Химченко, заместителя главы ОВА, на пост главы возможной ГВА", - говорит источник.

По информации из открытых источников, Химченко родом из Сватово Луганской области, но закончил Одесскую юракадемию и в органах прокуратуры Одессы уже начал свой профессиональный путь. Кроме того, он работал в киевских прокуратурах, возглавлял Винницкую облпрокуратуру, был замруководителя Запорожской облпрокуратуры. С октября 2025 года Химченко занимает должность замглавы Кипера.

Впрочем, у любого руководителя Одессы - будь это Труханов или кто-то другой - сейчас будет одна забота: успешно ввести город в отопительный сезон, серьезно осложненный российскими атаками.

"Если отстраниться от политики, то человек, который станет у руля, должен знать, как работает коммунальное хозяйство города-миллионника. Я отнюдь не фанат Геннадия Леонидовича, но найдется ли кто-то еще прямо сейчас, кто разбирается в этой коммунальной кухне? Этот аспект будет волновать одесситов, а не политические нюансы. А ведь еще продолжающаяся война и ракетные удары, и прилеты "Шахедов" по городу. Надеюсь, те, кто будут принимать решения в отношении Одессы, все это учтут", - говорит глава одесского отделения КИУ Бойко.

Источник, близкий к Банковой, также считает, что фактор сложной зимы может сыграть против немедленной отставки Труханова.

"Есть мнение, что лучше с отставками и сменой власти в городе подождать до весны, чтобы не возникло дезорганизации и саботажа в коммунальном хозяйстве. Еще один аргумент против устранения Труханова - усиление нелояльности одесситов к Киеву. Притом что настроения в городе и без того очень непростые, скажем так. Хотя на фактор общественных настроений у нас в последнее время принято обращать внимание все реже. И он при принятии решения вряд ли будет главным", - говорит источник.