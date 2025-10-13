После того, как СМИ сообщили о подготовке на Банковой указа о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, на сайте Офиса президента появилась петиция с аналогичным предложением.

Авторы петиции заявили, что "в журналистских расследованиях неоднократно фигурировали данные о наличии у Труханова паспорта РФ и российского налогового номера, что свидетельствует о двойном гражданстве".

"Просим проверить факт двойного гражданства и в случае подтверждения применить предусмотренные законом механизмы. Лицо с гражданством государства-агрессора не может занимать выборную должность в Украине", - говорится в обращении.

Отметим, что информация о том, что Банковая готовится лишить мэра гражданства начала ходить со вчерашнего дня, когда об этом заявил сам Труханов.

Сегодня ряд изданий написали, что соответствующие документы в ОП уже подготовили и нужна лишь подпись президента. Впрочем, другие СМИ это опровергли.

Отметим, что появление петиции по лишению Труханова гражданства скорее говорит в пользу версии о том, что окончательного решения по этому поводу у президента Украины Владимира Зеленского ещё не приняли. В противном случае, запускать в действие дополнительный рычаг давления в виде петиции противникам Труханова не понадобилось бы.

Напомним, на выходных сам Труханов заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. При этом мэр отрицает, что у него когда-либо был такой паспорт.

Затем в СМИ появилась информация, что Специальная комиссия при президенте Украины, которая рассматривает вопрос утраты украинского гражданства, уже приняла решение о лишении гражданства Геннадия Труханова.