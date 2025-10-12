Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что завтра украинский президент Владимир Зеленский может лишить его гражданства Украины.

Об этом Труханов сказал в своем видеообращении.

По словам градоначальника, на комиссии при президенте Украины могут рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за якобы наличия российского.

"С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины", - сказал Труханов.

Напомним, что в прошлом году уже "всплывала" тема с наличием у мэра Одессы якобы российского гражданства.

Бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко опубликовал в своем телеграм-канале фотографии копий документов МВД Российской Федерации, доказывающие, по его утверждению, что Труханов - гражданин РФ. Мэр вскоре это заявление опроверг, намекнув, что за публикацией, направленной против него, может стоять Одесская областная военная администрация, возглавляемая Олегом Кипером.

По одной из версий, таким образом Труханову дали понять, чтобы он перестал мешать т.н. "деколонизации" - массовому переименованию улиц и сносу памятников на основании связи с Российской империей или СССР.