Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, которого сегодня лишили украинского гражданства, собирается исполнять обязанности мэра, пока его полномочия не прекратит городской совет.

Об этом Труханов сообщил в своем обращении к жителям города.

"Что касается моих дальнейших действий: в случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым этот факт принимается к сведению. Так определяет часть 11 статьи 79 закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я продолжу выполнять свои полномочия как избранный общиной городской голова", – сказал Труханов.

Ранее Труханов заявил, что намерен обжаловать лишение гражданства и остаться в Украине, несмотря на указ президента. Он считает, что таким образом его хотят устранить от будущих выборов мэра, потому что он, по его мнению, на них победил бы.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что подписал указ о лишении украинского гражданства отдельных лиц. Среди них фигурирует и Труханов.

Детально о возможном отстранении мэра от власти после лишения гражданства мы писали в отдельном материале.