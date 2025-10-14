Владимир Зеленский призвал председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского оценить необходимость создания военной администрации Одессы, которая будет управлять городом вместо мэра Геннадия Труханова.

Петиция с таким требованием была создана на сайте Офиса президента 24 сентября и набрала необходимое количество голосов. Сегодня президент на нее ответил.

Зеленски в своем ответе заявил, что подобные решения принимаются с подачи областной администрации.

"До сих пор соответствующие представления не вносились. Учитывая изложенное, мною отправлены письма главнокомандующему Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования", - сказано в ответе Зеленского.

Отметим, что на сайте Офиса президента менее чем за сутки набрала необходимое количество голосов еще одна петиция, авторы которой призывают лишить Труханова украинского гражданства. На нее президент пока не ответил.

Подробнее о слухах насчет лишения Труханова гражданства и отстранения от власти мы писали в отдельном большом материале.