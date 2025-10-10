Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам главы государства, он остается недовольным защитой ТЭЦ в Киеве.

"Если мы возьмем Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", – сказал он.

Последняя фраза, очевидно, касается Кличко, с которым у Зеленского давний политический конфликт, о котором мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" детально описывала, как происходит накат на Кличко с целью ослабить градоначальника, лишить его большей части полномочий, а потом и снять с должности.

В конце сентября глава фракции "Слуга народа" в Киевском городском совете Андрей Витренко внес проект решения о недоверии мэру столицы Виталию Кличко.