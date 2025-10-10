Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей столицы сделать запасы воды, подготовить аптечки, набор продуктов питания и зарядить устройства автономного питания.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на ближайшие дни прогнозируется новая атака на энергетику.

"Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить тёплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", - пишет столичный мэр.

О том, что Россия нанесла масштабный удар по украинской энергетике и какие последствия, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1325-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январского). Также у россиян продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой - у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

