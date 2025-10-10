После российского обстрела в ночь на 10 октября в Киеве возникли проблемы с водой и электричеством, из-за чего правительственный квартал столицы остался без водоснабжения.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

По её словам, в Верховную Раду была подана цистерна с технической вода для базовых нужд парламента. Из цистерны сотрудники Рады набирали воду в пятилитровые бутыли из-под питьевой воды. Кроме того, в правительственный квартал Киева, но уже к зданию Кабинета министров доставили биотуалеты.

Также депутат отметила, что премьер-министр Юлия Свириденко пообещала восстановить водоснабжение в Киеве к вечеру.

Ранее киевлянка опубликовала фотографии, показывающие ужасающее состояние туалета на станции метро "Лукьяновская" в столице, где люди прячутся от обстрелов.

Война в Украине идет 1325-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январского). Также у россиян продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой - у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

