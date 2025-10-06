В Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь жителям пережить зиму в условиях постоянных российских обстрелов. Власти скрывают местоположение батарейных парков, а также засекретили меры их защиты, чтобы не сделать эти объекты мишенью для атак.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, новая система представляет собой крупнейшую сеть аккумуляторных станций в Украине.

Шесть так называемых "парков" расположены в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около восьми футов (2,5 м).

Отмечается, что общая мощность сети составляет 200 МВт, что позволяет обеспечивать электричеством примерно 600 тыс. домов в течение двух часов. Это дает возможность восстановить подачу электроэнергии после обстрела и предотвратить блэкаут.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что наступающая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние три года. Только за последние дни в городе уничтожены две трансформаторные подстанции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует вывести из строя энергосистему Украины уже осенью.