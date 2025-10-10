Молодая киевлянка опубликовала фотографии, на которых видно, к каком ужасающем состоянии находится туалет на станции метро "Лукьяновская" в столице.

Публикация появилась в соцсети Threads.

По словам женщины, на станции во время обстрелов часто ночуют около 200 человек, включая детей, пенсионеров и беременных.

"Представляю вашему вниманию туалет на станции "Лукьяновская", куда метрополитен предлагает ходить людям, которые прячутся от атак по несколько раз в неделю. О запахе я молчу, двери не закрываются, и трогать их страшно. Под потолком буквально висят сталактиты!" — пишет женщина.

В комментариях пользователи высказывают негодование: "Это жесть. А теперь представьте, сколько лет работники работали в таких условиях"; "В пост-апокалипсис играх туалеты лучше смотрятся"; "В Украине постоянно всё, за что отвечает государство, а не частный бизнес, выглядит так: студенческие общежития, больницы… Государство - уклонист от обязанностей".

Напомним, сегодня ночью войска РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар. Были атакованы Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская и Запорожская области.

Война в Украине идет 1325-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе Новоселовки и Сичневого (Январского). Также у россиян продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой - у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

