Глава фракции "Слуга народа" в Киевском городском совете Андрей Витренко внес проект решения о недоверии мэру столицы Виталию Кличко.

Эти действия Кличко прокомментировал в эфире телеканала "Киев", о чем написал в своем телеграм-канале.

Мэр Киева сообщил, что по регламенту для рассмотрения такого запроса его должны подписать минимум 60 депутатов.

Кличко заявляет, что это попытка захватить власть в столице, а Витренко "с энтузиазмом выполняет задачи своих партийных боссов".

"Понятно, что в "Слуге народа" никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми способами пробуют захватить власть в столице", - пишет мэр.

Напомним, что у Банковой затяжной конфликт с Кличко, о чем мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" детально описывала, как происходит накат на Кличко с целью ослабить градоначальника, лишить его большей части полномочий, а потом и снять с должности. В ход пошло так называемое дело скандального киевского застройщика Дениса Комарницкого, чьи "пленки", где обсуждался "дерибан" киевской земли, стали основанием для обвинений в коррупции нескольких ключевых представителей киевской власти, близких к Кличко. Хотя сам городской голова в этом деле не фигурирует, это был серьезный имиджевый удар. Ему пришлось оправдываться и увольнять "замазанные" кадры.