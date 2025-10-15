Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в городском совете не хватит голосов за отстранение его от должности.

Об этом градоначальник сказал в интервью местным журналистам.

Как заявляет Труханов, горсовет должен проголосовать за принятие к сведению указа президента Владимира Зеленского о лишении его гражданства Украины. И только после этого он перестанет быть мэром.

Кроме того, Труханов высказал мнение, что за его отставку может проголосовать только один человек.

Ранее мэр Одессы заявил, что будет продолжать работать до тех пор, пока горсовет не отстранит его.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский назначил председателя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака главой только что созданной военной администрации Одессы.

Что означает решение Зеленского о лишении мэра Одессы Труханова гражданства, мы анализировали в отдельном материале.

