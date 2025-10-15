Российское оппозиционное издание The Insider называет подделкой якобы российский загранпаспорт мэра Одессы Труханова, фото которого опубликовала СБУ.

По данным издания, из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года, тогда как в заявлении СБУ утверждалось, что паспорт оформлен в декабре 2015-го. Паспорт с таким номером действительно был выдан в этот день, но другому человеку - россиянке по имени Татьяна, которая затем успешно путешествовала по этому паспорту. Также журналисты обращают внимание, что имя Геннадий латинскими буквами также транслитерируется с двумя n.

Как пишет The Insider, согласно российским базам данных, у Труханова действительно было два российских паспорта: первый, номер которого начинается с 4604, значится как выданный 15 апреля 2003 года и затем утраченный. Второй, номер которого начинается с цифр 4611, был выдан 24 марта 2011 года ГУ МВД по Московской области "взамен утраченного". В заявлении на выдачу этого паспорта, также имеющемся в распоряжении The Insider, значится "в связи с достижением 45-летнего возраста".

При этом, по данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в России и нет никаких данных о наличии у него какого-либо актуального российского загранпаспорта. В случае визита же у Труханова могли возникнуть проблемы, так как российские спецслужбы интересовались им из-за "причастности к развитию украинских событий 2013–2014" годов.

Ранее подделкой этот паспорт назвал и журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.

Напомним, вчера СБУ официально заявила, что Труханова лишили гражданства на основании ее материалов о российском паспорте мэра.