Российские журналисты назвали подделкой опубликованный СБУ паспорт РФ Геннадия Труханова
Российское оппозиционное издание The Insider называет подделкой якобы российский загранпаспорт мэра Одессы Труханова, фото которого опубликовала СБУ.
По данным издания, из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года, тогда как в заявлении СБУ утверждалось, что паспорт оформлен в декабре 2015-го. Паспорт с таким номером действительно был выдан в этот день, но другому человеку - россиянке по имени Татьяна, которая затем успешно путешествовала по этому паспорту. Также журналисты обращают внимание, что имя Геннадий латинскими буквами также транслитерируется с двумя n.
Как пишет The Insider, согласно российским базам данных, у Труханова действительно было два российских паспорта: первый, номер которого начинается с 4604, значится как выданный 15 апреля 2003 года и затем утраченный. Второй, номер которого начинается с цифр 4611, был выдан 24 марта 2011 года ГУ МВД по Московской области "взамен утраченного". В заявлении на выдачу этого паспорта, также имеющемся в распоряжении The Insider, значится "в связи с достижением 45-летнего возраста".
При этом, по данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в России и нет никаких данных о наличии у него какого-либо актуального российского загранпаспорта. В случае визита же у Труханова могли возникнуть проблемы, так как российские спецслужбы интересовались им из-за "причастности к развитию украинских событий 2013–2014" годов.
Ранее подделкой этот паспорт назвал и журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.
Напомним, вчера СБУ официально заявила, что Труханова лишили гражданства на основании ее материалов о российском паспорте мэра.