Отставка Геннадия Труханова с поста мэра через лишение его украинского гражданства с ожидаемым назначением Владимиром Зеленским на его место главы военной администрации знаменует собой важный этап в процессе концентрации власти президентом.



Местное самоуправление в этом плане для него всегда было проблемой. Мэры на местах обладали авторитетом и популярностью нередко большей, чем центральная власть, распоряжались немалыми бюджетами, что Банковую сильно раздражало, так как там хотели сами сесть на эти потоки.

Но до войны Зеленский ничего особо с этим поделать не мог.

К моменту местных выборов 2020 года рейтинг его партии "Слуга народа" настолько упал, что Офис президента был вынужден почти повсеместно войти в альянс с политсилами местных элит на правах младших партнеров, и Одесса в этом плане была типичным примером. Даже в родном городе президента Кривом Роге кандидат от "слуг" проиграл представителю ОПЗЖ.



После начала полномасштабной войны власть президента заметно укрепилась и он стал постепенно демонтировать барьеры, которые мешали ему чувствовать себя полновластным хозяином Украины.



Крупнейшие телеканалы были объединены в телемарафон, олигархи и оппозиция помножены на ноль, любому неугодному угрожали санкции СНБО или лишение гражданства, причем то и другое вступает в силу немедленно, без решения суда. Не забыл Зеленский и о местном самоуправлении: наиболее строптивые мэры, например, Чернигова, были отстранены от исполнения обязанностей. Банковая также начала политическую войну с мэром Киева Виталием Кличко.



Летом Банковая предприняла попытку поставить под свой контроль антикоррупционные органы, созданные Западом для надзора и влияния на украинскую власть. Однако она провалилась из-за давления Европы и внутренних протестов. Зеленский был вынужден отступить, а также чуть притормозить проект отставки Кличко из-за намеков с Запада, но общую стратегию не поменял. Он готовит контрудар по НАБУ и САП, да и о Кличко не забыл – атаки на него продолжаются.



И в этом контексте лишение гражданства Труханова крайне показательно.



С одной стороны, понятно, почему именно он был выбран демонстративной жертвой. В Украине многие считают его пророссийским. Его вряд ли будет защищать (в отличие от Кличко) и Запад - из-за давних подозрений в связях с организованной преступностью.

С другой стороны, Труханов все-таки очень влиятельный человек и в городе, и в масштабах страны. Кроме того, все последние годы он был подчеркнуто лоялен Зеленскому. Поэтому сегодняшний указ - это сигнал всему самоуправлению, что точно так же в один момент могут покончить с любым мэром, какой бы поддержкой у себя в городе он не пользовался и насколько лоялен не был бы к Зеленскому.

Некоторые наблюдатели, да и сам Труханов увидели в сегодняшнем указе подготовку к выборам, исходя из популярных в последнее время в украинских политических кругах слухов о скором завершении войны. По этой логике Труханова лишили гражданства, чтобы он и сам не мог баллотироваться на выборах, и потенциальным противникам Зеленского вроде Валерия Залужного или Кирилла Буданова, к которому считался близким одесский мэр, своим городским админресурсом не помогал.



Впрочем, выборы пока крайне туманная перспектива.



Более очевиден другой процесс: выстраивание Зеленским системы полного контроля над политическими процессами в стране. И в этих планах приручение местного самоуправления играет очень большую роль.