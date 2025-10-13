В Киеве продолжается борьба назначенного президентом Украины Владимиром Зеленским главы городской военной администрации Тимуром Ткаченко с мэром столицы Виталием Кличко.

В этот раз Ткаченко снял видеоролик, в котором призвал Кличко "посмотреть в завтрашний день", цитируя его крылатую фразу, и перестать тратить деньги на мосты и брусчатку, а направить их на защиту городских объектов инфраструктуры. Запись появилась на странице главы КГВА в Фейсбуке.

"Когда есть негатив, вы ищете виновных. Когда есть позитив, вы оставляете его себе. Миллиарды идут на мосты, на брусчатку, на дороги, на "Киевгорстрой", который вы довели до краха", - сказал Ткаченко.

Он также отметил, что совет обороны Киева сегодня заслушает доклад Кличко по защите коммунальных объектов, находящихся в ведении КГГА.

"Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора", - сказал Ткаченко.

Напомним, недавно Владимир Зеленский в своем обращении раскритиковал мэра Киева из-за прилетов по энергетике.

Подробно о конфликте Зеленского с Кличко мы писали в отдельном материале.