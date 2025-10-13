Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского в свой адрес по поводу недостаточной защиты объектов энергетики, фактически обвинив в этом центральную власть.

Соответствующее сообщение Кличко опубликовал в своем телеграм-канале.

"Учитывая весь бред и манипуляции, несущиеся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?" – написал мэр Киева.

Напомним, сегодня Кличко раскритиковал и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он призвал мэра прекратить тратить средства на мосты и брусчатку, направив их на защиту инфраструктурных объектов столицы.

"Не все могут смотреть в завтрашний день, но пора", - сказал Ткаченко, процитировав крылатую фразу Кличко.

Ранее "Страна" детально описывала, как происходит накат на Кличко с целью ослабить градоначальника, лишить его большей части полномочий, а потом и снять с должности.

