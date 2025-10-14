Святошинский районный суд Киева назначил бывшему мэру Ирпеня Александра Маркушину залог в 300 тысяч гривен.

Об этом Маркушин сообщил в видеобращении, опубликованном на Facebook.

"Судья постановила внесение залога в 300 тысяч гривен, прокурор просил больше. Но до законных решений еще далеко", - отметил он.

Чиновника подозревают в завладении коммунальным земельным участком и зданием бойлерной в центре города в 2019 году, когда он еще был заместителем мэра.

Сам Маркушин свою вину отрицает и называет это судебное производство "очередным заказным делом" от застройщиков, которые, по его словам, пытаются помешать его возвращению во власть.

Напомним, летом горсовет снял его с должности по другому делу - о поездке к сыну в Италию во время войны.

По версии следствия, летом 2022 года Маркушин ездил в Италию под предлогом волонтерства, а на самом деле к своему двухлетнему сыну. Маркушин говорил, что на несколько дней выехал из Украины, чтобы забрать дроны для военных, и заехал на день рождения к своему сыну. А на выезд за границу имел право как отец-одиночка.

