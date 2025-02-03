Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию мэра Ирпеня Александра Маркушина и отпустил его под домашний арест.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На суде Маркушин назвал дело против него заказным и обвинил в преследовании бывшего мэра Владимира Карплюка. Тот пока не комментировал эти упреки. Дело касается выезда Маркушина за границу в августе 2022 года. Обвинение утверждает, что он сделал это незаконно: по данным следствия, он якобы уехал в Италию под предлогом помощи военным, но на самом деле чтобы увидеть своего двухлетнего сына. Городской глава в свою очередь заявил, что как единственный опекун ребенка имел право на выезд за границу, но при этом оформил выезд официально, так как привез из-за границы дроны для военных.

На заседании народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, бизнесмен Гарик Корогодский, военнослужащие и жители Ирпеня заявили, что готовы взять Маркушина на поруки.

24 января Печерский суд Киева отправил Маркушина под стражу с правом внесения залога в 30 миллионов гривен. Прокурор тогда сказал, что Маркушин не предоставлял документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за границей.

Затем суд отстранил Маркушина от должности мэра Ирпеня на время расследования его выезда за границу.