Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о своей возможной гибели, упомянув убийство Ирины Фарион.

Сперва Марцинкив написал, что "если со мной что-нибудь случится (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину".

"Это – порядочный и ответственный человек, который по закону имеет право выполнять обязанности управления громадой", - написал мэр Ивано-Франковска.

А затем пояснил, что может умереть в ходе поездок на фронт. Марцинкив заявил о давлении на местные власти, отметив штрафы мэрам от ТЦК, а также упомянул убийство Ирины Фарион.

"Также видим те события, которые происходили с Ириной Фарион из-за украинского языка", - заявил мэр, который первым инициировал создание в городе "языковых патрулей".

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