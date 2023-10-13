Если бы не Ивано-Франковск, Тернополь, Львов и другие регионы Западной Украины, страны не было бы.

Такое мнение высказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, там, где говорят на украинском языке, есть патриоты.

Также он заявил, что территории, где говорят по-русски, Россия всегда будет считать своими.

Ранее Марцинкив отдавал распоряжение вывезти цыган из города в Закарпатскую область.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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