Глава "Братства" Дмитрий Корчинский заявил о том, что его хотят убить.

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, ему угрожают, напоминая о судьбе Ирины Фарион.

"Мне постоянно пишут, что со мной в ближайшее время будет то же самое, что с Фарион. Ну и кампания по дискредитации такой же интенсивности, какая была против Фарион перед тем, как ее убили", - сказал Корчинский.

Напомним, в последние недели Корчинский выступил со скандальными высказываниями о мобилизации.

Так, он говорил, что уклонистов нужно вылавливать.

"В ВСУ они поймут, что именно об этом они мечтали всю жизнь", – заверил Корчинский.

Кроме того, он утверждал, что умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте, пребывая в маразме. По его словам, мобилизуя украинцев, ТЦК "помогает им это понять", и многие на войне "расцветают". При этом сын Корчинского, который подходит по возрасту для службы, умереть на войне не спешит и работает в охране отца.

Еще радикал заявлял, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина вдруг окажется "на грани уничтожения".