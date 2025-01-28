Печерский районный суд Киева отстранил Александра Маркушина от должности мэра Ирпеня (Киевская область).

Об этом Маркушин сообщил в своем Фейсбуке.

Сам он считает такое решение заказным и незаконным.

"Судья Печерского районного суда Светлана Гречана после многочасового судебного заседания, рассмотрения каждого доказательства и уничтоженного обвинения моими адвокатами решила отстранить меня от управления Ирпенской общиной на время расследования моего выезда за границу в 2022 году. Это уже не просто личная атака на меня – это репрессия местного самоуправления, которая открыто и беззастенчиво набирает обороты прямо на наших глазах. Судья не слушала ни адвокатов, буквально разгромивших все обвинения, ни даже прокурора. Она выходила во время заседания, тянула время, чтобы наконец зачитать решение, которое за большие деньги, квартиры и дома спустили сверху", - написал Маркушин.

Он заявил, что является отцом-одиночкой, уезжал за границу на день рождения к ребенку и привез оттуда дроны для ВСУ - и при этом его берут под стражу с залогом около 30 миллионов гривен, отстраняют от должности. А чиновники за пьяные ДТП с пострадавшими отделываются штрафами в несколько тысяч гривен.

Он пообещал обжаловать "это незаконное решение в ближайшее время в апелляции".

Напомним, 24 января тот же суд отправил Маркушина под стражу с правом внесения залога в 30 миллионов гривен.

За Маркушина заступилась Ассоциация городов Украины, обвинив силовые структуры в давлении на местное самоуправление.