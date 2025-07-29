На 54-й внеочередной сессии Ирпенского городского совета депутаты проголосовали за выражение недоверия и досрочную отставку мэра Александра Маркушина, который во время войны ездил к сыну в Италию.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Выразить недоверие городскому главе горсовет смог только с третьей попытки - две предыдущие потерпели фиаско из-за активности местных жителей, выступивших в поддержку мэра. Причем перед голосованием внезапно сломалась электронная система, поэтому депутаты провели секретное голосование бюллетенями.

Сам Маркушин назвал происходящее "рейдерским захватом Ирпеня". По его данным, власть в городе хотят передать секретарю горсовета Анжеле Макеевой, которую он считает человеком Владимира Карплюка - бывшего мэра города.

"Сегодня, 29 июля 2025 года, в Украине оккупирован еще один город – город-герой Ирпень... Национальная полиция и титушки не пустили общину на сессию, в зал через черный вход полиция завела марионеток и не дала украинцам права выбирать. В то время когда нужно строить линии обороны в Киевской области, рейдер-застройщик Карплюк покупает депутатов и использует их для свержения конституционного строя и приказывает им объявить недоверие легитимному мэру Ирпеня. Гауляйтером Ирпенской народной республики самопровозгласили секретаршу Анжелу Макееву", - написал Маркушин в Фейсбуке.

По версии следствия, летом 2022 года Маркушин ездил в Италию под предлогом волонтерства, а на самом деле к своему двухлетнему сыну. Маркушин говорил, что на несколько дней выехал из Украины, чтобы забрать дроны для военных, и заехал на день рождения к своему сыну. А на выезд за границу имел право как отец-одиночка.

В январе суд отстранил Маркушина от должности.