Журналист-расследователь интернет-издания Bellingcat Христо Грозев подтвердил информацию The Insider о том, что опубликованный СБУ якобы российский загранпаспорт мэра Одессы Геннадия Труханова является подделкой.

Об этом Грозев сообщил в сети X.

Он отметил, что указанный в материалах СБУ номер в реальности является номером паспорта женщины из Новосибирска, которая путешествовала по нему десятки раз в течение срока его действия.

Однако у Труханова, по данным Грозева, действительно были два российских паспорта, выданные в 2004 и 2011 годах. В 2019 году кто-то использовал его паспорт, чтобы взять микрокредит на 5 тысяч рублей от его имени (скорее всего, мошенник). Также в 2019 году кто-то использовал номер этого паспорта, чтобы путешествовать на поезде под другим именем.

Немецкое издание Der Spiegel тоже опубликовало статью о поддельности пресловутого паспорта, приведя в материале аргументы Грозева.

"Поспешное свержение Труханова вызывает много вопросов. Действительно ли у него российский паспорт? И даже если это так, то является ли это вопросом гражданства или, скорее, борьбой за власть с администрацией президента, которую президент теперь выиграл с помощью военного положения? Оппозиционеры в Украине с возмущением отреагировали на методы президента, хотя и не поддерживали Труханова", - пишет издание.

Вчера Грозев пообещал опубликовать полное расследование, раскрывающее, почему обнародованный якобы паспорт Труханова является поддельным и какие улики указывают на причастность к этому российской разведки.

Напомним, тоже вчера российское оппозиционное издание The Insider тоже назвало подделкой российский загранпаспорт мэра Одессы. Оно привело такие же доказательства, что и сегодня Грозев.

