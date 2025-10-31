Певица Анастасия Приходько заявила об угрозе гражданской войны в Украине из-за разжигания языкового вопроса.

О языковом вопросе артистка высказалась в интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Приходько прокомментировала высказывания украинского блогера Елены Мандзюк, которая назвала себя токсичной ко всему "московскому" и предложила создать "свое токсичное коммюнике".

"Мне кажется, такие как Мандзюк и иже с нею, ведут нашу страну к гражданской войне. Я считаю, что это "Чому не державною?" появилось в июле 2022 года, просто на это никто не обратил явного внимания. Когда было очень много ботов под постами публичных людей, которые говорили на русском. Кто влил, зачем это надо было, мы разбираться не будем. Но это произошло вдруг, резко - и теперь каждый мало-мальски известный человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня питаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего", - заявила Приходько.

По словам певицы, её дети общаются на русском, как и многие дети из их школы, включая переселенцев, которые не владеют украинским языком. Она рассказала, что учит своих детей помогать переселенцам, а не преследовать их за язык.

Также она добавила, что для неё все, кто имеет украинский паспорт, являются украинцами, и она не намерена делить их на украиноязычных и русскоговорящих.

Напомним, ранее блогерша Мандзюк заявила, что её дети "могут отп@здить другого ребёнка, говорящего на языке террористов". Это вызвало большой скандал, против неё возбудили уголовное дело.

В сентябре Приходько тоже попала в языковой сканжал: она столкнулась с негативной реакцией в соцсетях после того, как опубликовала поздравление своему мужу с 12-летием брака на русском языке.