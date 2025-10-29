Львовская полиция открыла уголовное производство против девушки-блогера из Днепропетровской области за негативные высказывания в адрес полиции из западных областей и "западенцев" в целом.

В своих трансляциях 24-летняя девушка-блогер "Анастасия Беглянка" заявляла, что "Запад хуже фашистов" и высказывала пожелания ракет "в дом каждого западенца".

Полиция сообщает, что следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК – нарушение равноправия граждан по региональной принадлежности. Отметим, что та же статья предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по языковому признаку, на которую жалуются жители восточных регионов, переехавшие на запад Украины.

Ранее мы рассказывали, что полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим (настоящая фамилия Алхимова) за разжигание национальной розни. "Преступление" 33-летней Алхим состоит в том, что на крестинах, куда ее пригласили, она закатила глаза и не слышно для камеры пробормотала что-то неразборчивое, когда ведущий предложил ей спеть песню на украинском языке.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.