Скандальный украинский блогер Елена Мандзюк приехала в Польшу в кофте с изображением Степана Бандеры.

В сторис Instagram она назвала это "дресс-кодом на границе" и добавила, что "не боится ни россиян, ни поляков".

Публикация вышла на фоне обсуждения в польском сейме закона о приравнивании "бандеровской идеологии" к нацизму и коммунизму.

Польские пользователи соцсетей, включая сторонников Украины, обрушились на Мандзюк с критикой. Её сторис собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, большинство – с требованием депортировать блогера.

Критика прозвучала и от украинцев. Политолог Юрий Романенко назвал поступок Мандзюк "вредным для страны" и призвал добиться запрета ей на въезд в Евросоюз.

А многие украинцы, живущие в Польше, обвинили её в том, что она своими действиями усложняет им жизнь и подогревает антиукраинские настроения.

В ответ Мандзюк заявила, что "стыдно не знать историю" и обвинила соотечественников в том, что они "ведутся на советские мифы".

Напомним, украинские историки призвали Польшу не приравнивать ОУН и УПА к нацизму. В ответ Варшава обвинила их в работе на РФ.

Ранее Мандзюк попала в языковой скандал, заявив, что "ее дети могут отпи@дить ребенка, говорящего на языке террористов".