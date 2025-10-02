Украинские историки призвали Польшу не принимать внесённый президентом Каролем Навроцким законопроект о приравнивании ОУН и УПА к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма. В ответ Варшава обвинила их в работе на Кремль.

Открытое обращение, подписанное многими украинскими историками, опубликовал Институт нацпамяти.

"Инициаторы этих нововведений в одностороннем порядке определяют украинцев виновными за все события, связанные с Волынской трагедией. Представители исторического сообщества Украины отмечают необходимость избегания политизации вопросов нашего общего с Польшей исторического наследия, в частности тех трагических общих страниц истории, которые привели к массовым жертвам с обеих сторон. В настоящее время историки прилагают усилия к объективному исследованию всех обстоятельств не только совершения преступлений в отношении украинского и польского населения на территории Волыни и Галиции, но и причин, которые привели к столь жесткому противостоянию", - заявляют украинские историки.

Спикер президента Польши Рафал Лешкевич в ответ заявил, что обращение украинских историков – это "реализация сценария, написанного в Кремле".

"Это провоцирование кризиса на исторической арене между Польшей и Украиной. В этом вопросе нет симметрии: речь идет об убийствах польских граждан Украинской повстанческой армией, но также и евреев, поскольку Украинская повстанческая армия помогала немцам", – заявил Лешкевич.

Напомним, в середине августа Навроцкий призвал криминализовать демонстрацию символики ОУН-УПА и сажать за это в тюрьму. Он назвал бандеровцев из ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".

Между тем в Украине пригрозили последствиями Польше в ответ на эти действия.