Украинцы смогут получить от государства "зимнюю тысячу", как и в прошлом году.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона.

По его словам, всем украинцам в декабре выделят по тысяче гривен. Перечень направлений использования этой суммы будет таким же, как и в прошлом году: на оплату проезда, лекарств и других нужд.

В прошлом году "зимнюю тысячу" можно было использовать на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, покупку лекарств, книг, билетов на поезд и даже поход в театр.

Также правительство готовит проект постановления о разовой выплате в размере 6,5 тысячи гривен для малообеспеченных граждан и семей с детьми. Эти средства можно будет потратить на продукты, лекарства, теплую одежду и оплату коммунальных услуг.

Напомним, Зеленский сегодня анонсировал программу, по которой каждый украинец сможет проехать 3 000 км по железной дороге за счёт государства. Её подробностей пока нет.

Отметим, что 3000 км по железной дороге - это примерно пять поездок по маршруту Киев - Львов.

Ряд депутатов от оппозиции уже критикует последние инициативы президента за популизм, отмечая, что "Укрзализныця" и так находится в тяжелейшем финансовом положении (и на его стабилизацию Кабмин недавно выделил 8 млрд гривен), а в случае реализации идеи "бесплатных 3000 километров", убытки еще более возрастут. Кроме того, пока вообще непонятно, сколько будет денег в бюджете на следующий год, так как половину расходов должны покрыть европейские партнеры, но последние пока не договорились как, в каком объеме и за счет чего это может быть сделано. В частности, пока подвис вопрос с выделением "репарационного кредита" Украине под залог замороженных российских активов.