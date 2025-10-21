Верховная Рада снова увеличила расходную часть бюджета на оборону в 2025 году. Законопроект № №14103, которым выделяются дополнительные 325 миллиардов гривен, поддержали 293 депутата.

По данным народного депутата Алексея Гончаренко, из упомянутой суммы 292 миллиарда – это ожидаемый доход от замороженных российских активов. По словам нардепа, деньги передадут Украине раньше, чем планировалось, и позволят использовать на военные нужды. Речь идет о безвозвратном займе ERA loans, который Украине не нужно возвращать и платить по нему проценты, уточнила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По словам Пидласой, распределить деньги планируется следующим образом:

210,9 миллиарда гривен пойдут на ВСУ;

99,1 миллиарда - на производство и закупку оружия и боеприпасов;

8,1 миллиарда - Национальной гвардии;

4,3 миллиарда - на закупку дронов по линии Госспецсвязи;

1,3 миллиарда - на СБУ;

918 миллионов гривен - Государственной специальной службе транспорта;

83 миллиона гривен - Государственной пограничной службе;

28,8 миллиона - для ГУР;

8 миллионов - для Службы внешней разведки.

Напомним, летом Рада уже принимала законопроект об изменениях в государственный бюджет на 40 миллиардов гривен.

Отметим, что ранее ЕС не разрешал использовать свою помощь на выплату зарплат украинским военным, и Кабмин вел переговоры, чтобы такое разрешение получить.